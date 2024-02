Legende: Bleibt er bis 2028 in Dortmund? Gregor Kobel. imago images/Isosport

Gemäss der grössten französischen Sportzeitung habe es in den letzten Monaten mehrfach Kontakt zwischen PSG und Borussia Dortmund gegeben. Der Serienmeister aus der Ligue 1 sei dabei nicht auf der Suche nach einem Ersatz für Stammkeeper Gianluigi Donnarumma (Vertrag bis 2026), sondern wolle sich «alle Optionen offenhalten», heisst es.

Der Kontrakt des 37-jährigen Keylor Navas, der Nummer 2 bei PSG, läuft im Juni aus. Und Sergio Rico fällt nach seinem Reitunfall für unbestimmte Zeit aus. Daher ist davon auszugehen, dass die Pariser auf der Goalie-Position im Sommer etwas unternehmen werden.

Kobel fehlte Dortmund gegen Hoffenheim (2:3) am Sonntag. Der Nati-Goalie laboriert aktuell an einer Muskelverletzung. Kobel hatte vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag in Eindhoven beim Aufwärmen über Probleme geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Wie lange der 26-Jährige nicht zur Verfügung steht, ist offen. Trainer Edin Terzic: «Wir müssen abwarten, wie es sich in der kommenden Woche entwickelt.»