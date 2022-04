Legende: Geht offen mit seiner Erkrankung um Louis van Gaal. Keystone/EPA/Koen van Weel

Louis van Gaal hat alle Krebs-Behandlungen abgeschlossen. Es gehe ihm gut, sagte der 70-Jährige in Amsterdam gegenüber dem TV-Sender NOS. «Ich habe alles hinter mir, nun muss es besser werden». Der Bondscoach hatte in der vergangenen Woche bekannt gemacht, dass er an Prostata-Krebs erkrankt ist.

Krankheit managen wie ein Team

In seinem Film «Louis», der am Montagabend Premiere feierte, geht er ganz offen damit um. «Das ist Teil des Lebens. Ich leide darunter, ich kann es nicht ändern. Aber ich kann zeigen, wie ich damit umgehe», sagte er. Er wisse, dass die meisten Männer nicht an Prostatakrebs sterben. «Warum sollte ich also derjenige sein?», habe er sich gefragt. «So wie ich ein Team managen muss, muss ich auch diese Krankheit managen.»

Aus vielen Teilen der Welt habe er Genesungswünsche erhalten, sagte Van Gaal mit feuchten Augen. «Ich habe so viele Reaktionen bekommen in den vergangenen Wochen. Ich finde das fantastisch und es gibt mir auch Energie», so Van Gaal, der sein Amt nach der WM an Ronald Koeman abgeben wird.