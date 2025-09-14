Thomas Müller führt Vancouver in der MLS an seinem 36. Geburtstag mit einem Dreierpack zu einem historischen 7:0-Sieg.

Legende: Wasserdusche als Feier des Tages Thomas Müller nach seinem Hattrick für die Whitecaps. Reuters/Simon Fearn

Läuft bei Thomas Müller: In seinem erst 3. MLS-Spiel für die Vancouver Whitecaps erzielte der Ex-Bayern-Star seine Treffer 2 bis 4. Damit war Müller gegen Philadelphia Union hauptverantwortlich für den 7:0-Erfolg , dem höchsten Sieg in der Klubgeschichte Vancouvers.

2 seiner 3 Tore an diesem historischen Abend markierte Müller, der gleichentags seinen 36. Geburtstag feierte, per Penalty. Kurz vor Schluss traf der Altmeister auch noch per Kopf. «Es fühlt sich richtig gut an. Ein perfekter Abend», schwärmte Müller. Mit 52 Punkten haben die Whitecaps in der Western Conference nun frühzeitig das Ticket für die K.o.-Runde gelöst.

Messi erlebt Abend zum Vergessen

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala dürfte sich am Samstag Lionel Messi befunden haben. Der argentinische Ausnahmekönner scheiterte für Inter Miami beim Gastspiel in Charlotte beim Stand von 0:0 aus 11 Metern – nach seinem Panenka-Versuch blieb der Goalie stehen und parierte den Ball problemlos. Damit nicht genug: Messi und Co. gingen in der Folge noch mit 0:3 unter.