Die erste von 2 Trophäen in der MLS ist vergeben: Inter Miami gewinnt als Qualifikationssieger in der US-Meisterschaft den sogenannten Supporters Shield.

Lionel Messi hatte mit 2 Toren kurz vor der Pause massgeblichen Anteil am 3:2 gegen Columbus Crew. Das 1:0 erzielte der Argentinier nach einem langen Ball von Jordi Alba und einer schönen Einzelaktion (45.). Das 2:0 legte er 5 Minuten später per direktem Freistoss nach.

Durch diesen Erfolg kann Inter Miami in den 2 noch ausstehenden Runden nicht mehr von Platz 1 der Tabelle in der Major League Soccer verdrängt werden. Dafür bekommt das Team von Mitbesitzer David Beckham erstmals den Supporters Shield, der Inter Miami in den Playoffs durchgehend den Heimvorteil beschert.

Nur ein Schweizer in MLS-Playoffs

Am letzten Oktober-Wochenende starten die Playoff-Achtelfinals. Sollte Miami all die Runden überstehen, stünde ab dem 7. Dezember der Final um den MLS Cup, die zweite und wichtigere Trophäe, an.

Von den Teams mit Schweizer Beteiligung werden einzig Stefan Freis Seattle Sounders die Playoff erreichen.