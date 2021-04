Uefa-Präsident Aleksander Ceferin greift die 12 Superliga-Abtrünnigen in grösstmöglicher Schärfe an.

Uefa-Boss Ceferin will abtrünnige Topklubs verbannen

«Meiner Meinung nach müssen die Teams und Spieler von all unseren Wettbewerben ausgeschlossen werden. Es wird ihnen auch nicht mehr erlaubt sein, für ihre Nationalmannschaften aufzulaufen», sagte Aleksander Ceferin am Montag in Montreux als Reaktion auf die Pläne der Topklubs, eine eigene Super League zu gründen. Ob dies schon bei der EM im Sommer gelten werde, könne er noch nicht sagen.

Allerdings hält der slowenische Uefa-Präsident den «Rebellen» die Tür für eine Rückkehr offen. «Sie werden nicht für immer vom europäischen Fussball verbannt sein. Wie sie sich verhalten haben, war falsch. Das wissen wir alle», so Ceferin. Die Vereine und Spieler seien immer noch «willkommen bei einem fantastischen Projekt».

Wir sind alle vereint gegen dieses Nonsens-Projekt.

Generell habe er in seinem Leben «viel gesehen, aber sowas noch nicht», schimpfte der Uefa-Boss. «Es geht um Gier, Eigennutz und Narzissmus einiger Personen. Wir sind alle vereint gegen dieses Nonsens-Projekt.» Den Menschen, die den Fussball lieben, werde «ins Gesicht gespuckt». Die Uefa werde alles tun, um das Super-League-Projekt zu verhindern.

Zerwürfnis zwischen Ceferin und Agnelli

Die Gründung der Superliga hat zudem zu einem persönlichen Zerwürfnis zwischen Ceferin und Andrea Agnelli geführt. «Er ist die grösste Enttäuschungen von allen», sagte der Uefa-Präsident über den Klubchef von Juventus Turin: «Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so viel gelogen hat.»

In seiner Rolle als Chef der europäischen Klubvereinigung ECA war Agnelli massgeblich an den Planungen zur Reform der Champions League beteiligt. Der Boss des italienischen Rekordmeisters ist dennoch mit seinem Verein als Gründungsmitglied der Super League beigetreten.

Uefa-Reform der Champions League ohne Wert?

Als Folge ist Agnelli aus der Uefa-Exekutive und von der ECA-Spitze zurückgetreten. Auch die ECA hat sich gegen die Super League positioniert. Pikantes Detail: Ceferin ist der Patenonkel von Agnellis Tochter.

Zwölf Grössen des europäischen Fussballs hatten in der Nacht auf den Montag eine Uefa-unabhängige Superliga angekündigt, die sie selbst organisieren wollen. Die Uefa reformiert stattdessen die Champions League.