Will Liverpool die kleine Hoffnung auf die Titelverteidigung in der Premier League am Leben halten, muss ein Sieg gegen ManCity her.

Gigantentreffen in England

Legende: Sehen sich am Sonntag wieder Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Getty Images

Was war das für ein Dämpfer für Liverpool, als es unter der Woche an der Anfield Road gegen Brighton ein 0:1 absetzte. Just, als sich Jürgen Klopps Team nach überzeugenden Siegen gegen Tottenham und West Ham wieder stabilisiert zu haben schien.

Der Ausrutscher gegen Brighton war für die «Reds» folgenschwer: 7 Punkte Rückstand auf Leader ManCity, das zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Hoffen auf Mané

Die Ausgangslage vor dem Topspiel am Sonntag ist klar: Holt Liverpool die 3 Punkte nicht, dürfte die Titelverteidigung endgültig vom Tisch sein. Zumal sich ManCity in den letzten Wochen und Monaten in bestechender Form präsentiert. Die Guardiola-Elf hat ihre letzten 9 Premier-League-Spiele allesamt gewonnen und dabei nur 1 (!) Gegentor kassiert.

In Liverpool wird man hoffen, dass Sadio Mané rechtzeitig wieder fit wird. Der Senegalese verpasste die letzten beiden Spiele aufgrund einer Muskelverletzung. Auch die Einsätze von Fabinho und Goalie Alisson sind fraglich. Keine optimalen Voraussetzungen für ein kapitales Spiel.