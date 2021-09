Mit seinem 2. Saisontor sichert Denis Zakaria Gladbach den 2. Sieg in dieser Spielzeit.

Ein ersatzgeschwächtes Dortmund verliert auswärts gegen Mönchengladbach mit 0:1. Denis Zakaria schiesst das einzige Tor.

Gladbach entschied das Borussen-Duell gegen Dortmund für sich. Der BVB (mit Gregor Kobel und Manuel Akanji) musste sich ab der 40. Minute und der umstrittenen gelb-roten Karte gegen Mahmoud Dahoud in Unterzahl gegen die Niederlage stemmen.

Dies, nachdem Denis Zakaria die «Fohlen» drei Minuten zuvor 1:0 in Führung gebracht hatte. Der Schweizer Nationalspieler kam im Strafraum nach einem unfreiwilligen Doppelpass mit Jude Bellingham noch einmal an den Ball und traf zum 2. Mal in der laufenden Saison.

Legende: Kam mit etwas Glück zum spielentscheidenden Treffer Denis Zakaria. Keystone

Gladbach agierte in der 2. Halbzeit keineswegs souverän. In der Nachspielzeit hätte Thorgan Hazard beinahe noch das 1:1 erzielt. Der BVB war ohne die verletzten Leistungsträger Erling Haaland (muskuläre Probleme) und Marco Reus (Kapselreizung im Knie) angetreten. Nach der 2. Niederlage im 6. Spiel liegt Dortmund 4 Punkte hinter Leader Bayern zurück.