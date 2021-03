«Es geht in keiner Weise um Marco Rose, es geht um die Mannschaft. Ich brauche jedes Korn an Energie, um hier die Situation zu meistern», sagte der aktuelle Mönchengladbach-Trainer Marco Rose vor dem brisanten Pokal-Viertelfinal gegen seinen künftigen Arbeitgeber Dortmund. Und er versicherte: «Es war nicht mein Ansinnen, für Unruhe zu sorgen.»

Wir können Dortmund an einem guten Tag schlagen.

Es ist eines der wichtigsten Spiele in Roses eineinhalbjähriger Amtszeit bei Gladbach. Die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit dem Pokalsieg 1995 ist riesig. Mit einer Niederlage gegen Dortmund wäre auch die letzte realistische Chance dahin. «Wir kämpfen mit allem, was wir haben, um den Einzug in den Halbfinal», versicherte Rose und betonte: «Wir können Dortmund an einem guten Tag schlagen.»

Das hat Gladbach am 22. Januar beim 4:2-Heimsieg in der Liga bewiesen. Danach folgten aber 6 Spiele ohne Sieg und die Ankündigung von Roses Abschied. Der BVB tankte derweil zuletzt mit 3 Siegen in Folge Selbstvertrauen. Auch in Dortmund sehnt man sich nach einem Titel. Der letzte grosse Titel war der Pokalsieg 2017.