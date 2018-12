Die Bundesliga-Rückrunde verspricht Spannung. Meister Bayern München liegt nach dem 3:0 in Frankfurt weiterhin 6 Punkte hinter Leader Dortmund.

Bayern mit Ausrufezeichen in Frankfurt

Die Meister-Maschine läuft. Bayern München schliesst die Bundesliga-Hinrunde mit einem 3:0 in Frankfurt ab. Es ist der 5. Sieg in Serie, der 4. in Folge zu Null. Der Abstand zu Leader Dortmund bleibt bei 6 Punkten. Und: Erstmals seit dem 9. Spieltag steht der Meister wieder auf Platz 2.

Franck Ribéry (35./79.) traf zweimal, für den Schlusspunkt sorgte Rafinha (89.). Frankfurt mit Trainer Adi Hütter war mutig in die Partie gestartet, suchte früh die Offensive. Danny da Costa (8.), Sebastien Haller (8.) und Luka Jovic (11.) vergaben aber beste Gelegenheiten. In der Folge nahmen die Bayern das Spiel in die Hand und siegten verdient.

Was gab sonst noch zu reden?

Im Duell der Enttäuschten hat Schalke 04 seine miserable Vorrunde mit dem 5. Saisonsieg abgeschlossen. Dank des 3:1 beim VfB Stuttgart geht «Königsblau» nun wenigstens mit einem kleinen Polster auf die Abstiegsränge in die Winterpause.

Legende: Die frühe Führung Schalkes Skrzybski (Mitte) bejubelt sein 1:0. Keystone

Zwei kapitale Torhüterfehler prägten ausserdem den Nachmittag: Herthas Rune Jarstein sprang nach einer harmlosen Rückgabe der Ball vom Fuss – Kai Havertz schob zum 2:0 für Leverkusen ein. Am Ende siegte die «Werkself» 3:1.

Im Kellerduell zwischen Hannover und Düsseldorf hiess es bis in die Nachspielzeit 0:0, als Michael Esser bei einem Schuss daneben griff: 1:0-Auswärtssieg für Düsseldorf.

Bundesliga Resultate und Tabelle

