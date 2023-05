Olympique Lyon hat in der Ligue 1 gegen Montpellier ein Spektakel-Spiel erst tief in der Nachspielzeit 5:4 gewonnen.

Legende: Der Überflieger Alexandre Lacazette. Imago/Sipa USA

Das Groupama-Stadion in Lyon erlebte einen elektrisierenden Nachmittag mit der wohl verrücktesten Partie in der jüngeren Fussballgeschichte Frankreichs. Olympique lag nach einer Stunde und 4 Toren von Montpelliers Elye Wahi mit 1:4 zurück. Dann setzte der Siebtplatzierte zu einer epischen Aufholjagd an.

Alexandre Lacazette, der bereits das zwischenzeitliche 1:0 erzielt hatte, sorgte bis in die 81. Minute und 2 weiteren Toren für den Ausgleich. Dazwischen hatte auch Dejan Lovren für Lyon getroffen. Und in der 10. (!) Minute der Nachspielzeit setzte Lacazette noch einen drauf und liess das Stadion mit einem verwandelten Elfmeter erbeben.

Die Fans durchlebten alle Emotionen: Zu Beginn der zweiten Halbzeit hielten sie kritische Transparente hoch, einige verliessen sogar das Stadion. 40 Minuten später brachen sie beim Schlusspfiff in Jubelstürme aus – und die bereits zu Hause angekommenen Supporter dürften sich grün und blau geärgert haben.