Der argentinische Knipser erlöst die «Nerazzurri» in Riad in der Nachspielzeit.

Legende: Torverhinderer und Torgarant Yann Sommer und Lautaro Martinez. IMAGO / LaPresse

Inter Mailand hat in Riad (KSA) zum 3. Mal in Folge die italienische Supercoppa gewonnen. Die «Nerazzurri» um Nati-Goalie Yann Sommer bezwangen Napoli im Endspiel mit 1:0.

Zum Mann der Partie avancierte Lautaro Martinez. Der argentinische Inter-Captain erzielte den goldenen Treffer in der Nachspielzeit (90.+1). Er verwertete im Zentrum eine flache Hereingabe von Benjamin Pavard über den rechten Flügel. Für Sommer, der in der 51. Minute einen Schuss Chwitscha Kwarazchelias mirakulös parierte, ist es der erste Titel mit Inter.

Inter zieht mit Milan gleich

Napoli hatte nach dem Platzverweis von Giovanni Simeone in der 60. Minute in Unterzahl agiert und hoffte, sich zumindest in die Verlängerung zu retten – erfolglos.

Seit der Einführung der italienischen Supercoppa im Jahr 1988 ist Inter die 2. Mannschaft, die den Wettbewerb 3 Mal in Folge gewinnen konnte. Dieses Kunststück hatte bis dahin nur Stadtrivale Milan geschafft (1992 bis 1994).

Vor dem Anpfiff der 2. Halbzeit hatten die Spieler beider Mannschaften eine Schweigeminute abgehalten, um dem verstorbenen Gigi Riva zu gedenken.