Legende: Lässt sich zurecht feiern Lukas Podolski. IMAGO/Newspix

Der deutsche Routinier Lukas Podolski bleibt der Mann für die besonderen Tore: Beim 4:1-Erfolg seines Klubs Gornik Zabrze in der polnischen Ekstraklasa auswärts bei Pogon Stettin war der mittlerweile 37-Jährige aus mehr als 50 Metern erfolgreich.

Der Treffer von «Poldi» aus der eigenen Platzhälfte markierte rund eine Viertelstunde vor Schluss den Endstand. Trotz des bereits eindeutigen Resultats wurde der im nahegelegenen Gliwice geborene Zabrze-Akteur von seinen Mitspielern überschwänglich gefeiert.

Folgt die Auszeichnung in Deutschland?

Podolskis Bogenlampe bedeutete für den Altmeister den zweiten Torerfolg in der laufenden Saison in zwölf Spielen in der Ekstraklasa. Hinzu kommen sechs Torvorlagen. Sein Traumtor dürfte auch in Deutschland nicht unbeachtet bleiben. Bereits jetzt wird angenommen, dass ihm der Treffer zum 13. Mal die Auszeichnung zum «Tor des Monats» bescheren könnte.