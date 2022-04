Lewis Hamilton will bei Chelsea einsteigen. Der Formel-1-Fahrer bestätigte entsprechende Medienberichte.

Im Rahmen des GP der Emilia Romagna vom Wochenende äusserte sich Lewis Hamilton erstmals zu den Gerüchten um Chelsea. Am Donnerstag war durchgedrungen, dass sich der Brite finanziell am Kauf des englischen Fussballklubs beteiligen will.

«Wow, das ist eine grossartige Gelegenheit», habe er gedacht, als er von der Möglichkeit erfahren habe, sagte Hamilton an der Medienkonferenz vor dem Rennwochenende und bestätigte sein Interesse.

Legende: Bald Mitbesitzer von Chelsea? Lewis Hamilton soll sich am Kauf des Klubs beteiligen. Keystone/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Der 37-Jährige, der von Kindesbeinen an Fan des Londoner Stadtrivalen Arsenal ist, aber offenbar auch Sympathien für die «Blues» hegt, führte aus: «Chelsea ist einer der grössten und erfolgreichsten Klubs der Welt.»

Gesamtkaufpreis 2,5 Milliarden Pfund

Der Mercedes-Star unterstützt das Angebot des britischen Geschäftsmanns Martin Broughton. Wie Sky und die BBC berichteten, will der Formel-1-Topverdiener rund zehn Millionen Pfund (12,5 Millionen Franken) zur Offerte beisteuern. Wie Hamilton sollen sich auch US-Tennis-Legende Serena Williams und der britische Leichtathletik-Olympiasieger Sebastian Coe dem Broughton-Angebot angeschlossen haben.

Der Preis für den Kauf von Chelsea, dem Champions-League-Sieger von 2021, soll bei rund 2,5 Milliarden Pfund liegen.