Union Berlin steigt erstmals in die Bundesliga auf

Kurz nach Ablauf der 5 Nachspielminuten brachen in der «Alten Försterei» alle Dämme. Hunderte Fans stürmten den Platz, die Euphorie war beinahe greifbar.

Die Union hatte gerade den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse klargemacht – zum ersten Mal in der Klubgeschichte. Dem Team des Schweizer Trainers Urs Fischer reichte nach dem 2:2 im Hinspiel ein torloses Remis zum Gewinn des Barrage-Duells. Die Berliner sind damit der 56. Bundesligist – in der 56. Bundesliga-Saison.

«Ein ganzer Verein hat ein Jahr lang alles dafür gemacht», schwärmte ein aufgelöster Fischer kurz nach Abpfiff. «Die Unterstützung, die Arbeit ... das braucht viele Hände. Es ist ein gemeinsamer Erfolg.»

Berlins doppeltes Pfosten-Pech

Bis zum Schluss mussten die «Eisernen» kämpfen, Stuttgart warf nach einem animierten, aber torlosen Spiel zum Ende alles nach vorne – vergebens.

Der VfB hatte vor allem die 1. Halbzeit dominiert, seine Chancen aber nicht nutzen können. Im 2. Durchgang hatte dann Berlin die besseren Chancen, allen voran Suleiman Abdullahi:

64. Minute: Der Nigerianer kommt nach einem schnellen Berliner Angriff von halbrechts frei zum Schuss. Aus spitzem Winkel ... trifft er den Pfosten.

Der Nigerianer kommt nach einem schnellen Berliner Angriff von halbrechts frei zum Schuss. Aus spitzem Winkel ... trifft er den Pfosten. 66. Minute: Nach einem Konter läuft erneut Abdullahi alleine auf Goalie Ron-Robert Zieler los, rutscht aus, schiesst noch im Fallen ... und trifft erneut den Pfosten.

Auch der Video-Schiedsrichter musste mehrmals eingreifen, war aber meist einer Meinung mit Hauptschiedsrichter Christian Dingert. Zu reden gaben vor allem folgende zwei Szenen:

Aberkannter Treffer: In der 10. Minute findet Dennis Aogos wuchtiger Freistoss seinen Weg ins Tor. Doch der VAR meldet sich: Nicolas Gonzalez steht am Fünfmeterraum im Abseits und behindert Goalie Radal Gikiewiczs freie Sicht. Vertretbarer Entscheid.

In der 10. Minute findet Dennis Aogos wuchtiger Freistoss seinen Weg ins Tor. Doch der VAR meldet sich: Nicolas Gonzalez steht am Fünfmeterraum im Abseits und behindert Goalie Radal Gikiewiczs freie Sicht. Vertretbarer Entscheid. Möglicher Elfmeter: Nach einer knappen Stunde prallt Unions Grischa Prömel der Ball im Strafraum an den Arm. Es geschah aber im Sprung und war ohne Zweifel unabsichtlich – VAR sagt: Kein Penalty. Vertretbarer Entscheid.

Steven Zuber spielte auf Seiten des VfB 68 Minuten und hatte kurz vor der Pause mit einem gefährlichen Schlenzer Torhüter Gikiewicz aufs Äusserste gefordert.

