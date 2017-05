Guardiola: «In einem grossen Klub wäre ich entlassen worden»

Am Dienstagabend tritt Manchester City zum Nachtragsspiel gegen West Bromwich an. An der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie fand Coach Pep Guardiola markige Worte.

In der Meisterschaft liegt Manchester City nur auf Platz 4. In der Champions League kam ebenso im Achtelfinal das Out wie im League Cup. Und im FA Cup bedeutete für die «Citizens» der Halbfinal Endstation.

« In Barcelona oder München musst du Titel gewinnen, sonst bist du weg. » Pep Guardiola



Erstmals in seiner Karriere als Profi-Trainer wird Pep Guardiola eine Saison ohne Pokal abschliessen. Dennoch ist man in Manchester gewillt, mit dem Spanier in die Spielzeit 2017/18 zu gehen.

Als «2. Chance» bezeichnet der Spanier dies und fügt unmissverständlich an: «In Barcelona oder München musst du Titel gewinnen, sonst bist du weg. Dort gibt man dir keine 2. Chance.» Bei City sei dies anders und er werde alles versuchen, um es nächste Saison besser zu machen.

21 Pokale mit den beiden FCB

In einem «grossen Klub» wäre er in seiner Lage entlassen worden, ist sich Guardiola sicher. In 4 Saisons mit Barcelona gewann der 46-Jährige 14 Titel (darunter 2 Mal die Champions League). In den 3 Jahren bei Bayern kamen 7 Trophäen dazu.

Was die City-Verantwortlichen zu Guardiolas Worten meinen, ist nicht bekannt.