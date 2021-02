Die Felle schwimmen Schalke im Abstiegskampf immer mehr davon. Beim 0:4 zuhause gegen Dortmund lief so ziemlich alles gegen das Team von Christian Gross. Dazu präsentierte sich der BVB im Ruhrpott-Derby auch noch in bester Spiellaune.

Nachdem Goalie Ralf Fährmann nach Ablauf einer halben Stunde verletzt vom Platz musste, nahm das Unheil aus Sicht der «Knappen» bereits vor der Pause seinen Lauf:

42. Minute: Jadon Sancho nutzt einen Aussetzer von Benjamin Stambouli eiskalt zum 1:0 aus.

45. Minute: Erling Haaland doppelt sehenswert nach: Der Norweger verwertet eine Flanke von Sancho per Seitfallzieher.

Legende: Doppeltorschütze für den BVB Erling Haaland. imago images

Dortmund machte auch in der 2. Halbzeit dort weiter, wo es aufgehört hatte. Nach einer Stunde und einem Treffer von Verteidiger Raphaël Guerreiro stand es 3:0.

Und auch Haaland, bereits am Mittwoch Doppeltorschütze beim 3:2 über Sevilla in der Champions League, hatte noch nicht genug. Das 4:0 in der 79. Minute war sein 17. Saisontreffer in der Bundesliga.

Die Luft wird dünn für Schalke

Schalke hat weiterhin 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, wobei Bielefeld noch eine Partie weniger absolviert hat. 12 Spiele bleiben Gross, um das scheinbar Unmögliche noch irgendwie möglich zu machen.