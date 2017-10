Hält das Bayern-Hoch auch gegen Leipzig an?

Bayern München erlebt unter Jupp Heynckes gerade einen Aufschwung. Doch die Bewährungsprobe steht erst an: Innerhalb von einer Woche müssen die Bayern zwei Mal gegen das starke Leipzig ran.



Bayern München hat unter Jupp Heynckes dreimal in Serie gewonnen und kein Gegentor kassiert. Aber mit dem HSV, Celtic Glasgow und Freiburg waren noch keine echten Gradmesser dabei.

Das ändert sich am Mittwoch im Cup-Spiel gegen Leipzig. Der Vize-Meister ist in der Bundesliga das Team der Stunde. Leipzig gewann die letzten vier Spiele, auch jenes gegen Leader Dortmund. In der Champions League überzeugte RB Leipzig zuletzt mit einem Sieg gegen Porto.

« Ich bin nie in einen Wettbewerb gegangen und habe gesagt: Wenn es nicht klappt... Ich bin immer Optimist. Meine Spieler denken auch so. » Jupp Heynckes

Bayern-Trainer

Bayern München misst sich nach dem Cup-Spiel am Samstag in der Bundesliga gleich nochmals mit den Sachsen. Und in der darauffolgenden Woche warten Celtic Glasgow und Borussia Dortmund.

Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase haben die Bayern Verletzungssorgen. Thomas Müller, der unter Heynckes wieder zu den Leistungsträgern im Team gehört, fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus. Mats Hummels hat im HSV-Spiel einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Heynckes rechnet aber damit, dass der Abwehrchef gegen Leipzig fit ist.

