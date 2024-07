Zwei Spieler mit Lugano-Vergangenheit sind an der verrückten Wende zum wichtigen 4:3-Sieg über Philadelphia beteiligt.

Chicago siegt in der MLS ohne Shaqiri

Legende: In bestechender Form Maren Haile-Selassie. IMago/USA TODAY Network

Der 25-jährige Schweizer Maren Haile-Selassie hat für Chicago Fire schon wieder getroffen. Chicago gewann in Abwesenheit von EM-Fahrer Xherdan Shaqiri in der Major League Soccer gegen Philadelphia Union nach spektakulärer Wende mit 4:3. Haile-Selassie markierte damit in den letzten 4 Partien immer ein Tor.

Lugano-Power bei Chicago – Aufatmen bei Bürki

Der frühere Lugano-, Xamax- und Lugano-Akteur eröffnete nach 30 Minuten das Skore. In den letzten 8 Minuten gelang Chicago Fire ein spektakulärer Umschwung von einem 1:3-Rückstand zum 4:3-Sieg. Lugano-Leihspieler Allan Arigoni spielte bei Chicago Fire wie Haile-Selassie durch. In der Tabelle der Eastern Conference belegt Chicago weiter Platz 13. Der Rückstand auf die Teams auf den Play-In-Plätzen beträgt 3 Punkte.

Bei St. Louis City kam Torhüter und Captain Roman Bürki gegen San Jose mit 2:0 nach 9 Spielen ohne Vollerfolg zu einem seltenen Sieg. Der Rückstand von St. Louis auf die Play-In-Plätze beträgt in der Western Conference bereits 6 Zähler.