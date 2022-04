Auch wenn der Hamburger SV die Schlussviertelstunde im Pokal-Halbfinal gegen den SC Freiburg mit einem 0:3-Rückstand in Angriff nahm, liess das unterklassige Team aus der 2. Bundesliga weiter nichts unversucht.

Schweizer Fuss am Ehrentreffer beteiligt

Nachdem Anssi Suhonen seinen Schuss in der 77. Minute nach einem genialen Dribbling noch abgewehrt gesehen hatte, markierte Robert Glatzel nach einer Flanke des Schweizers Miro Muheim kurz vor Schluss den verdienten Ehrentreffer für das Heimteam.

Hamburg spielte bereits in der 1. Halbzeit munter mit, kreierte mehrfach Chancen, liess aber die Effizienz vermissen. Treffsicherer zeigten sich hingegen die Gäste aus dem Breisgau: Nils Petersen per Kopfball (11.) und Nicolas Höfler mit einem Distanzschuss (17.) brachten Freiburg mit einem Doppelschlag früh in Führung. In der 35. Minute machte Vincenzo Grifo vom Elfmeterpunkt aus den Deckel drauf.

Wer folgt Freiburg ins Berliner Olympiastadion?

Der 1. Finaleinzug Freiburgs überhaupt geht denn auch völlig in Ordnung: Während sich das Team von Christian Streich in der 1. Halbzeit äusserst kaltblütig gezeigt hatte, wusste im 2. Umgang insbesondere die Defensive zu überzeugen.

Im Pokal-Final vom 21. Mai trifft Freiburg entweder auf RB Leipzig oder Union Berlin. Anpfiff zum 2. Halbfinal ist am Mittwochabend um 20:45 Uhr.