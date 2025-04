Per E-Mail teilen

Legende: Der Matchwinner Maximilian Grosser erzielt das spielentscheidende 2:1. Imago Images/kolbert-presss/Marc Niemeyer

Arminia Bielefeld schreibt sein Pokal-Märchen weiter: Der Drittligist bezwingt Leverkusen mit 2:1 und steht sensationell im Final.

Bielefeld macht gegen den Titelverteidiger einen 0:1-Rückstand wett und schreibt Geschichte.

Das zweite Final-Ticket machen Stuttgart und Leipzig am Mittwoch unter sich aus.

Arminia Bielefeld fährt nach Berlin: Die Ostwestfalen, welche sich in der 3. Liga noch voll im Aufstiegsrennen befinden, kämpfen am 24. Mai im Olympiastadion erstmals in der Klubgeschichte um die DFB-Pokal-Trophäe.

Zunächst hatte es nicht nach einer weiteren Überraschung ausgesehen. Jonathan Tah brachte Titelverteidiger Leverkusen in der 17. Minute standesgemäss in Führung. Der Underdog zeigte sich ob des Gegentreffers jedoch unbeeindruckt und machte dank Toren von Marius Wörl (20.) und Maximilian Grosser (45.+3') noch vor der Pause aus einem 0:1 ein 2:1. Leverkusen, bei dem Granit Xhaka durchspielte, vermochte in der 2. Halbzeit nicht mehr zu reagieren und blieb über weite Strecken blass.

Auf wen Bielefeld im Final trifft, kommt am Mittwoch aus. Dann empfängt Stuttgart im zweiten Halbfinal RB Leipzig.

