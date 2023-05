In der Liga ist die Eintracht seit 9 Spielen ohne Sieg. Der Halbfinal im DFB-Pokals in Stuttgart soll die Wende bringen.

Legende: Machen schwierige Zeiten durch Die Eintracht-Spieler erlebten in dieser Saison zahlreiche Enttäuschungen. imago images/osnapix

In der vergangenen Saison feierte Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn der Europa League einen der grössten Erfolge der Klub-Geschichte. In der laufenden Spielzeit ist beim Team mit dem Schweizer Djibril Sow aber grosse Ernüchterung eingekehrt. Nach 9 sieglosen Spielen folgte in der Bundesliga der Absturz auf Rang 9. Die heimischen Medien schreiben von der «launischen Diva vom Main» und einer «Krise XL».

02:59 Video Archiv: Frankfurt gewinnt die Europa League Aus Sport-Clip vom 19.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Am Mittwoch bietet sich der Eintracht aber die Chance, die Saison zu retten. Mit einem Sieg beim VfB Stuttgart kann die SGE in den Final des DFB-Pokals einziehen. «Momentan ist die Tür so fest zu, dass wir uns beim Anlaufen eine Beule nach der anderen holen», beschrieb der in die Kritik geratene Trainer Oliver Glasner die Lage. «Aber wir werden alles dafür tun, in Stuttgart durch die Tür zu gehen.»

Stuttgart im Hoch

Der VfB befindet sich in der Liga zwar in grosser Abstiegsgefahr – doch der Trend zeigt in eine ganz andere Richtung als in Frankfurt. In den 5 Pflichtspielen, seit Sebastian Hoeness den Trainerjob übernommen hat, fuhr der VfB 3 Siege und 2 Remis ein.