Bayer Leverkusen bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Zweitligist Düsseldorf wird im DFB-Pokal-Halbfinal mit 4:0 abgefertigt.

Leverkusen spaziert in den Final

Bayer Leverkusen ist noch einen Sieg vom zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte entfernt. Das Team von Trainer Xabi Alonso wurde im Halbfinal gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf seiner Favoritenrolle jederzeit gerecht und führte bereits zur Pause mit 3:0.

Jeremie Frimpong (7.), Amine Adli (20.) und Florian Wirtz (35.) hatten für klare Verhältnisse gesorgt. Der Tabellenführer der Bundesliga war das Duell «David gegen Goliath» auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen. Bis auf der Goalieposition, wo Matej Kovar den Vorzug gegenüber Lukas Hradecky erhalten hatte, verzichtete Alonso auf Rotationen. Auch Nati-Captain Granit Xhaka spielte fast 80 Minuten.

Legende: Fahren nach Berlin Die Leverkusener rund um Granit Xhaka. IMAGO/Jan Huebner

Wenig Action in Hälfte 2

In der 2. Halbzeit legte Wirtz mit einem verwandelten Handspenalty nach einer Stunde noch einen drauf. Ansonsten verwaltete die «Werkself» den klaren Vorsprung souverän und liess gegen wacker kämpfende Düsseldorfer hinten nichts zu.

Im Final treffen die Leverkusener am 25. Mai in Berlin auf den 1. FC Kaiserslautern. Die «Roten Teufel» hatten sich am Dienstagabend beim Drittligisten Saarbrücken mit 2:0 durchgesetzt.