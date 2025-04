Crystal Palace zieht dank einem 3:0 gegen Aston Villa zum 3. Mal in den Final des FA Cups ein.

Legende: Grosser Jubel bei Crystal Palace Nach dem 2:0 von Ismaïla Sarr. Imago/Crystal Pix

Auf überzeugende Art und Weise hat Crystal Palace zum 3. Mal in seiner Vereinsgeschichte den Einzug in den FA-Cup-Final geschafft. Die Londoner setzten sich im Wembley mit 3:0 gegen Champions-League-Viertelfinalist Aston Villa durch.

Eberechi Eze brachte das Team des österreichischen Trainers Oliver Glasner nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Schlenzer aus 18 Metern in Führung. Mann des Spiels war aber Ismaïla Sarr. Der Senegalese bereitete das 1:0 vor, traf mit einem Weitschuss in der 58. Minute zum 2:0 und machte in der Nachspielzeit nach einem Konter den Deckel drauf.

Im Final wieder gegen Manchester?

Die «Eagles» konnten auch verkraften, dass Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta beim Stand von 1:0 einen Penalty neben das Tor setzte. Im Final trifft der 12. der Premier League entweder auf Manchester City oder Nottingham Forest. Die beiden Teams machen am Sonntag im Wembley den 2. Finalisten unter sich aus.

Ipswich steigt aus der Premier League ab Box aufklappen Box zuklappen Bereits nach der fünftletzten Runde der englischen Meisterschaft steht auch der dritte Absteiger der Premier League fest. Ipswich Town kann die Abstiegsränge nach einer 0:3-Niederlage in Newcastle, bei dem Fabian Schär nach 83 Minuten ausgewechselt wurde, nicht mehr verlassen. Der englische Meister von 1962 muss nach nur einem Jahr im Oberhaus wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Gleich war es auch den anderen Aufsteigern ergangen. Southampton und Leicester City hatten bereits zuvor als direkte Wiederabsteiger festgestanden.

Die beiden bisherigen FA-Cup-Finals hat Crystal Palace 1990 und 2016 übrigens beide gegen Citys Stadtrivale Manchester United verloren.

