In der 49. Minute nahm Xhaka Mass. Der Nationalspieler versenkte einen Freistoss aus rund 25 Metern in der rechten oberen Torecke. Xhaka war auch an der Entstehung des 2:0 durch Mesut Özil (58.) beteiligt. Newcastle konnte durch Clark in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Bei Arsenal kam Stephan Lichtsteiner nicht zum Einsatz, Fabian Schär (Newcastle) stand nicht im Aufgebot.

Liverpool weiter makellos

Der FC Liverpool feierte bei Angstgegner Tottenham einen 2:1-Sieg und liegt nach 5 Runden mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze der Premier League. Georginio Wijnaldum (39.) und Roberto Firmino (54.) waren für das Team von Coach Jürgen Klopp erfolgreich. Xherdan Shaqiri sass 90 Minuten auf der Bank.

Hazard mit Hattrick

Manchester City feierte gegen Fulham einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Eine herausragende Leistung zeigte Eden Hazard beim 4:1 von Chelsea über Cardiff. Der Belgier erzielte einen Hattrick (37./43./80.). Auch die Londoner haben wie Liverpool bisher alle 5 Saisonpartien gewonnen.

Resultate Premier League