Legende: Hiobsbotschaft für die «Alte Dame» Leandro Paredes, Gleison Bremer und Teamkollegen werden für Verfehlungen ihrer Chefs hart bestraft. Imago/Insidefoto

Juventus Turin ist vom italienischen Fussball-Verbandssportgericht wegen Bilanzbetrugs bei Spielertransfers mit einem Abzug von 15 Punkten in der Serie A bestraft worden. Zunächst war der Rekordmeister zusammen mit anderen Klubs in diesem Fall freigesprochen worden, doch die Kläger hatten in der Berufung nun Erfolg.

Der Rekordmeister soll bei seinen Bilanzen getrickst und dadurch mehr Geld für Transfers zur Verfügung gehabt haben – die Sportrichter gingen mit dem Strafmass sogar noch weiter als die von Chefankläger Giuseppe Chinè geforderten 9 Punkte Abzug. Juventus kann gegen das Urteil beim Italienischen Olympischen Komitee in Berufung gehen. Sollte die Strafe bestehen bleiben, haben die Turiner kaum noch Chancen, in der Meisterschaft auf einem Europacup-Platz zu landen.

Neben dem Punktabzug wurden auch die ehemaligen Klub-Bosse bestraft. Ex-Präsident Andrea Agnelli wurde für zwei Jahre, der ehemalige Vizepräsident Pavel Nedved für acht Monate gesperrt. Ex-Geschäftsführer Fabio Paratici erhielt gar eine Sperre für 30 Monate.