Vedad Ibisevic per Elfmeter (23.) mit seinem 4. Saisontreffer und Ondrej Duda (44.) mit Saisontor Nummer 5 trafen für Hertha zum 2:0-Heimerfolg über die Bayern. Für die Berliner endete eine dunkle Serie: 14 Spiele lang mussten die Fans in Berlin gegen den grossen FCB auf einen Sieg warten.

Am Ende fehlte Hertha ein Tor, um zumindest bis Samstag sogar die Tabellenführung zu übernehmen. Beide Teams stehen nun mit 13 Punkten aus 6 Partien an der Spitze der Bundesliga.

Ungewohnt: Bayern mit 2 Spielen in Serie ohne Sieg

Die Bayern hatten in Halbzeit 2 alles unternommen, um nochmals in die Partie zu finden. Der Druck auf die Berliner nahm merklich zu. Doch im Abschluss fehlte den Münchnern die Übersicht und die nötige Portion Glück.

Nach dem 1:1 am Dienstag zuhause gegen Augsburg kamen die Bayern nun 2 Spiele in Folge zu keinem Sieg. Dies hatte es für den Rekordmeister in der Bundesliga zuletzt vor einem Jahr im September 2017 gegeben.