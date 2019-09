Der SC Freiburg gewinnt in Düsseldorf 2:1 und rückt in der Bundesliga auf Platz 3 vor. Hertha stürzt Köln in die Krise.

Nach den Siegen in Paderborn und in Hoffenheim gewann Freiburg auch in Düsseldorf. Damit hat das Team von Trainer Christian Streich auswärts weiterhin eine makellose Bilanz. Die Entscheidung führte der eingewechselte Luca Waldschmidt mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern 9 Minuten vor dem Ende herbei.

Hertha mit Kantersieg

Hertha BSC hat das Kellerduell der Bundesliga klar für sich entschieden und den 1. FC Köln früh in der Saison in eine tiefe Krise gestürzt. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer kassierte gegen die Berliner im eigenen Stadion eine bittere 0:4-Niederlage und droht sich im Tabellenkeller festzusetzen.

Bundesliga-Rekord

Novum in der Geschichte der Bundesliga: Am 6. Spieltag gewannen erstmals acht Auswärtsmannschaften ihre Partien. Einzig Borussia Dortmund behielt am Samstag beim 2:2 gegen Werder Bremen immerhin einen Punkt in der Heimat. Bis dato hatte der Rekord bei sieben Auswärtssiegen an einem Spieltag gestanden.