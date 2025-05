Legende: Wer jubelt am Freitagabend? Inter mit Hakan Calhanoglu und Napoli mit Giacomo Raspadori kämpfen am letzten Spieltag noch um den Titel. Keystone/Luca Bruno/Cesare Abbate

Napoli und Inter Mailand werden am Freitag ihr jeweils letztes Saisonspiel in der Serie A bestreiten, wie die italienische Liga bekanntgab. Ursprünglich sollten die Spiele am Sonntag stattfinden. Die beiden Teams sind vor der 38. Runde nur durch einen Zähler getrennt.

Die Equipe von Antonio Conte, die nach dem Unentschieden in Parma am Sonntag mit 79 Punkten an der Spitze steht, empfängt am Freitag um 20:45 Uhr Cagliari. Inter mit Yann Sommer, das am Sonntag ebenfalls Remis spielte, tritt zur gleichen Zeit bei Como an.

Napoli im Vorteil

Mit einem Sieg ist Napoli in jedem Fall italienischer Meister. Inter muss derweil hoffen, dass der Leader Punkte liegen lässt und gleichzeitig gewinnen, um den «Scudetto» erneut nach Mailand zu holen.

Bei Punktgleichheit müsste ein Entscheidungsspiel zwischen den involvierten Teams ausgetragen werden. Dieses würde am 26. Mai stattfinden. In der Geschichte der Serie A wurde bisher nur ein «spareggio» benötigt, um den Meistertitel zu vergeben: 1964, als Bologna gegen Inter gewann.