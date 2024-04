Legende: Wurde von Uli Hoeness «abgewatscht» Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Keystone/DPA/Tom Weller

Thomas Tuchel hat bei den Bayern in dieser Saison keinen leichten Stand. Der im Sommer scheidende Coach sieht sich immer wieder Kritik ausgesetzt. Nicht selten kommt diese von Ehrenpräsident Uli Hoeness. Bisher hatte Tuchel immer mit einem Augenzwinkern auf die Äusserungen des Bayern-Patrons reagiert – nun ging Hoeness aber offenbar zu weit.

«Das ist so meilenweit an der Realität vorbei. Ich weiss gar nicht, wie ich drauf antworten soll», zeigte sich Tuchel fassungslos. «Ich fühle mich in meiner Trainerehre verletzt.»

Junge Spieler nicht verbessert

Hoeness hatte Tuchel am Freitag im Rahmen einer Podiumsdiskussion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für seine Arbeit mit jungen Spielern kritisiert. Er habe keine Talente entwickelt und stattdessen stets nach Zukäufen gerufen. Man wolle bei den Bayern aber einen Trainer, der die Spieler verbessert.

Der Zeitpunkt für Nebenschauplätze an der Säbener Strasse könnte nicht ungünstiger sein. Bereits am Dienstag steht für die Bayern der Halbfinal-Kracher gegen Real Madrid in der Champions League an.