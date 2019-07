«Ferrari unter den Fiats»: Der Schwede trifft zum 2. Mal in der MLS 3-fach und macht beim 3:2-Erfolg den Unterschied.

Klasse kennt kein Alter. Zlatan Ibrahimovic hat Los Angeles Galaxy im Derby über den Los Angeles FC zum Sieg geschossen. Der 37-jährige Schwede erzielte beim 3:2-Erfolg einen Hattrick. Er traf einmal mit Links, einmal mit Rechts und einmal per Kopf. Dies, nachdem Ibrahimovic vor der Partie getönt hatte, er fühle sich in der MLS «wie ein Ferrari unter lauter Fiats.»

Der Dreierpack im «El Trafico», bei dem «Ibra» in der 8., 56. und 70. Minute einnetzte, war sein zweiter in der Major League Soccer. Besonders sehenswert war dabei sein erstes Tor, bei dem er einen langen Ball mit der Brust annahm, einen Gegenspieler überlupfte und per Halbvolley trocken zum 1:1 einnetzte.