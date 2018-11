Stefan Frei ist in der nordamerikanischen MLS zum zweitbesten Goalie der Saison gewählt worden. Der 32-jährige Hüter der Seattle Sounders erhielt bei der Wahl durch Spieler, Klubs und Medien 18,85 Prozent der Stimmen. Sieger wurde Zack Steffen von Columbus mit 24,92 Prozent. Frei, der gebürtige Schweizer, hat seit 2017 die US-Staatsbürgerschaft und ist von Bruce Arena bereits in ein Camp des amerikanischen Nationalteams berufen worden.

Zlatan Ibrahimovic hat sich optimistisch über eine Rückkehr zu Los Angeles Galaxy im kommenden Jahr gezeigt. Allerdings stellte der 37-Jährige für den Verbleib Forderungen. «Im Falle einer Rückkehr möchte ich in der Lage sein, um die Meisterschaft mitzuspielen», sagte der schwedische Stürmerstar. Heuer hat L.A. Galaxy trotz 22-«Ibra»-Toren die Playoffs verpasst. Ibrahimovic steht in Kalifornien noch bis Ende 2019 unter Vertrag, zuletzt hatten allerdings europäische Klubs an einer Verpflichtung Interesse gezeigt.