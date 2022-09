Legende: Ein weiterer Neuer am Bosporus Der Ex-Bremer Milot Rashica wurde von Norwich City ausgeliehen. Imago/Seskim Phote

Nach der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte – die Mannschaft erreichte in der Süper Lig nur Platz 13 – soll bei Galatasaray Istanbul heuer alles besser werden. Der Start in die neue Meisterschaft ist vielversprechend: Nach 6 Runden liegt das Team mit Nati-Stürmer Haris Seferovic auf Rang 3.

Gegen die sportliche Talfahrt in der letzten Spielzeit wendete man bei Galatasaray ein klassisches Mittel an: Man startete in den letzten Wochen eine Transfer-Offensive. Alleine am vergangenen Donnerstag, dem Deadline-Day in der Türkei, vermeldeten die «Gelb-Roten» die Verpflichtung von fünf neuen Spielern. Unter ihnen befinden sich Hochkaräter wie Mauro Icardi oder Juan Mata. Zuvor hatte man sich unter anderem schon mit Dries Mertens von Napoli verstärkt.

Insgesamt 14 neue Spieler holte Galatasaray. Zwar verliessen weit mehr Akteure den Klub. Dennoch präsentiert sich die Transferbilanz stark negativ (-18,5 Mio. Euro gemäss transfermarkt.de). Das nimmt man in Istanbul in Kauf. Denn schliesslich sollen wieder Titel her.