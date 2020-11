Legende: Jubel bei Schalke Zum ersten Mal seit dem 4. Februar. Keystone

Schalke 04 hat das Siegen also doch nicht verlernt. «Königsblau» beendete im letzten Spiel der 1. Cup-Runde eine 9-monatige Durststrecke. Der Bundesligist setzte sich gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt nach Rückstand noch sicher mit 4:1 durch.

Martin Thomann brachte den Aussenseiter in Führung (37.), ehe Schalke die Partie noch vor der Pause dank Toren von Vedad Ibisevic (39.) und Alessandro Schöpf (44.) zu seinen Gunsten drehte. Kurz vor Schluss machten Schöpf mit dem zweiten Tor (81.) und Benito Raman (86.) den Deckel endgültig drauf.

Seit dem Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Hertha Berlin am 4. Februar war Schalke ohne Erfolg. In der Meisterschaft ist das Team aus Gelsenkirchen seit 22 Partien sieglos. Die nächste Chance, der unrühmlichen Serie auch in der Bundesliga ein Ende zu bereiten, bietet sich am Samstag in Mainz.