Die Matchuhr zeigte gerade einmal die 9. Minute, als Xherdan Shaqiri aus ungefähr 18 Metern an der rechten Strafraumecke Mass nahm. Der 29-Jährige zirkelte den Freistoss wunderschön in die nahe Ecke und brachte Liverpool beim unterklassigen Lincoln FC mit 1:0 in Führung. Die «Reds» setzten sich in Runde 3 des englischen Ligacups deutlich mit 7:2 durch.

Legende: Kann endlich wieder auf dem Platz lachen Xherdan Shaqiri. Keystone

Für Shaqiri dürfte sich dieses Tor besonders gut anfühlen. Der Schweizer Internationale kämpfte zuletzt oft mit Verletzungen und kam nur sehr unregelmässig zum Einsatz.

In der letzten Premier-League-Saison stand Shaqiri nur 7 Mal für Liverpool auf dem Platz – in den meisten Fällen reichte es nur zu Kurzeinsätzen. Letztmals zu Spielzeit gekommen war der Offensivspieler am 15. Juli.