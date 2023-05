Napoli steht in der Serie A als Meister fest. Das Rennen um die Plätze in der Champions League bleibt aber spannend.

Legende: Wer setzt sich durch? Lazio und Milan duellieren sich um wichtige Punkte im Rennen um die Champions League. imago images/Action Plus

Mit einem 1:1 bei Udinese hat die SSC Napoli den dritten Titelgewinn der Klubgeschichte am Donnerstag 5 Runden vor Schluss perfekt gemacht. Trotz der frühen Meisterentscheidung hält die Serie A in der Endphase aber noch viel Spannung bereit.

Aktuell kämpfen 6 Teams um die verbleibenden 3 Tickets in der Champions League. Das zweitplatzierte Lazio Rom liegt mit 64 Punkten nur gerade 6 Zähler vor dem siebtplatzierten Stadtrivalen AS Roma. Dazwischen sind Juventus Turin, Inter Mailand, Atalanta Bergamo und die AC Milan klassiert.

Wegweisende 34. Runde

Bereits an diesem Wochenende könnte es an der Tabellenspitze ein klareres Bild geben. Oder der Kampf um die CL-Tickets wird noch einmal spannender. Denn der Spielplan will es, dass die 6 in das Rennen involvierten Klubs in der 34. Runde aufeinandertreffen.

Am Samstag kommt es zum Duell zwischen der AC Milan (6./58 Punkte) und Lazio (2./64). Gleichentags empfängt die AS Roma (7./58 Punkte) Inter Mailand (4./60). Am Sonntag fordert Atalanta Bergamo (5./58) Juventus Turin (3./63). Um weiterhin gute Chancen auf die Top 4 zu haben, müssen die AC Milan, die AS Roma und Atalanta zumindest punkten.

Lazio mit besten Karten

Sollte dieses Trio gar Siege einfahren, wären die 6 Mannschaften nur noch durch 3 Zähler getrennt. Blickt man auf das weitere Programm, hat Lazio danach im Endspurt die besten Karten. Die Römer spielen ab Runde 35 nur noch gegen Teams, die ausserhalb der Top 10 klassiert sind. Derweil hat Inter die schwierigsten Gegner. Unter anderem warten in den letzten 4 Spieltagen noch Meister Napoli und Atalanta auf die Mailänder.