Legende: Tut er es auch gegen Stadtrivale Atletico? Vinicis Junior und sein Tänzchen beim Torjubel. AP Photo/Pablo Garcia

Nicht zum ersten Mal in dieser Woche schlägt ein Torjubel hohe Wellen. PSG-Star Neymar kassierte am Mittwoch in der Champions League Gelb, weil er seinen Treffer zum 3:1 bei Maccabi Haifa mit einer Clown-Geste bejubelte. Der Brasilianer startete daraufhin in den sozialen Medien eine Kampagne gegen Schiedsrichter Daniel Siebert.

Das Spiel vor dem Spiel

Noch unbestraft kam bisher Neymars Landsmann Vinicius Junior davon. Der Angreifer von Real Madrid feiert seine Treffer aktuell jeweils mit einer Tanzeinlage. Etwas, das mancherorts ebenfalls als Provokation und Respektlosigkeit interpretiert wird. So zum Beispiel bei Reals nächstem Gegner Atletico Madrid.

00:31 Video Barça-Trainer Xavi: «Jeder kann jubeln, wie er will» (span./engl. UT) Aus Sport-Clip vom 17.09.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Koke, der Captain der «Rojiblancos» sendete schon mal eine Warnung an den Stadtrivalen: «Sollte Vinicius tanzen, gäbe es mit Sicherheit ein Schlamassel», drohte Koke. Ob sich «Vini» davon beeinträchtigen lässt, ist zumindest anzuzweifeln. Allerdings muss der 22-Jährige zuerst einmal treffen. Die Chancen dazu sind intakt, Vinicius steht bereits bei 4 Liga-Toren aus 5 Spielen.

