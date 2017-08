Im Video: Ein Billard-Tor wie aus dem Bilderbuch

Rosenborg Trondheim hat in der norwegischen Meisterschaft gegen Haugesund eine 0:1-Heimniederlage kassiert. Das Tor fiel auf eine kuriose Weise.

Haugesunds unwahrscheinliches Siegestor 0:30 min, vom 21.8.2017

Torschütze für den FK Haugesund war Tore Reginiussen. Durch Rosenborgs 3. Saisonniederlage im 20. Spiel kommt in der «Tippeligaen» zumindest halbwegs Spannung auf. Der Vorsprung der Trondheimer an der Tabellenspitze könnte am Montag auf 4 Punkte schmelzen, falls sich Sarpsborg im Nachtragsspiel gegen Strömsgodset durchsetzt.

Der Ortsname Haugesund hat übrigens weder mit «Hauen» noch mit «Gesundheit» etwas zu tun. Er bedeutet «Hügel am Sund» (also an der Meerenge).