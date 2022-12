In der australischen A-League musste das Derby zwischen Melbourne City und Melbourne Victory beim Stand von 1:0 nach 21 Minuten abgebrochen werden. Grund für den Abbruch waren Tumulte, nachdem sich Zuschauer aus dem Lager von Victory Zutritt zum Spielfeld verschafft hatten und Gewalt gegenüber Personen und Infrastruktur ausübten.

Dabei wurde City-Torwart Tom Glover von einem Metallkessel am Kopf getroffen und verletzt. Glover wurde Ziel der Attacke, nachdem er eine auf den Platz geworfene Rauchfackel zurück auf die Zuschauerränge befördert hatte. Die Liga kündigte eine umgehende Untersuchung an.

Protest der Fans eskaliert

Am Ursprung der Ausschreitungen stand eine Protestaktion der beiden Fanlager, welche eskalierte. In der 20. Minute demonstrierten die Anhänger gegen einen Entscheid der Liga, welche die Austragungsrechte der Entscheidungsspiele um die Meisterschaft bis 2025 nach Sydney vergeben hatte. Die Fans forderten, dass auch in Zukunft die Finalduelle in den Heimstadien der jeweiligen Teilnehmer stattfinden sollen.