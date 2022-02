Der MLS-Klub Chicago Fire hat Xherdan Shaqiri am Montag offiziell vorgestellt. Die Erwartungen in ihn sind gross.

Xherdan Shaqiri wurde am Montag von seinem neuen Klub Chicago Fire offiziell vorgestellt. Der 30-jährige Schweizer Nationalspieler war am vergangenen Freitag in der Stadt im US-Bundesstaat Illinois gelandet und hat bereits erste Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert.

Mit meiner Erfahrung auf und neben dem Rasen will ich den jungen Spielern viel Selbstvertrauen geben

Der Schweizer will die Mannschaft führen

Shaqiri, der vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in die MLS wechselte, freut sich auf die neue Herausforderung und will innerhalb des Teams eine tragende Rolle einnehmen: «Mit meiner Erfahrung auf und neben dem Rasen will ich den jungen Spielern viel Selbstvertrauen geben», kündigte der Mittelfeldspieler an.

Über die Gründe, weshalb er Lyon nach nur einem halben Jahr wieder verlassen hat, wollte Shaqiri nicht viele Worte verlieren. «Ich will nicht gross über Lyon reden, sondern lieber über Chicago», meinte er und liess dann doch durchblicken, dass er «taktisch und persönlich» das Heu mit Trainer Peter Bosz nicht immer auf der gleichen Bühne hatte.

02:35 Video Shaqiri: «Wollte weg aus Frankreich» Aus Sport-Clip vom 21.02.2022. abspielen

Das fehlende Puzzlestück

Die in Shaqiri gesteckten Hoffnungen am Lake Michigan sind gross. Zum erhofften Mehrwert durch die Personalie Shaqiri äusserte sich auch Georg Heitz. «Uns fehlten Gewinner-Typen, genau ein solcher ist Shaqiri», sagte der Schweizer Sportchef von Chicago.

Auch Shaqiris Trainer Ezra Hendrickson fand bereits lobende Worte für seine neue Nummer 10: «Die ersten Trainingseinheit mit ihm war die beste in der Saisonvorbereitung.» Chicago Fire eröffnet seine MLS-Saison am kommenden Samstag, 26. Februar, beim Auswärtsspiel gegen David Beckhams Inter Miami.