Legende: Erlebte einen erfolgreichen Abend Josip Drmic. IMAGO / Pixsell

In einem hitzigen Rückspiel der 3. Qualifikations-Runde zur Champions League hat Josip Drmic das Weiterkommen seines Klubs Dinamo Zagreb eingeleitet. Der Schweizer Internationale traf in der kroatischen Hauptstadt nach 13 Minuten zum 1:0. Am Schluss sollte Dinamo den bulgarischen Meister mit 4:2 (und mit 6:3 im Gesamtskore) bezwingen.

Die Gäste aus Rasgrad beendeten die Partie in Zagreb nur zu acht, nachdem sie jeweils zwei Mal eine gelb-rote und einmal direkt eine rote Karte gezeigt bekamen. Für Dinamo avanciert Bodö/Glimt (NOR) zur letzten Hürde vor der Gruppenphase der Champions League.

Schweizer Duo verpasst «Königsklasse»

Ausgeträumt hat es sich hingegen für Breel Embolo bei Monaco und Gregory Wüthrich bei Sturm Graz. Beide Schweizer verpassten die CL-Playoffs erst in der Verlängerung.

Während Embolo mit den Monegassen Eindhoven auswärts auf unglückliche Art und Weise 2:3 unterlag, hatten Wüthrich und Co. zuhause gegen Dynamo Kiew mit 1:2 das Nachsehen.