Beim Achtelfinal der Copa Sudamericana zwischen Independiente und Universidad de Chile kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Legende: Chaos in Buenos Aires Auf den Rängen kam es zu wüsten Ausschreitungen. imago images/Fotobaires

Wie Klubvertreter und die Polizei mitteilten, wurden bei den Vorfällen zwischen rivalisierenden Fangruppen im Stadion von Independiente in Buenos Aires 10 Menschen verletzt und 90 festgenommen. Der TV-Sender ESPN hingegen meldete über 100 Festnahmen und knapp 200 Verletzte.

Unter den geworfenen Gegenständen befand sich auch eine Blendgranate. Die Partie wurde beim Stand von 1:1 in der 48. Minute zunächst unterbrochen und schliesslich abgebrochen.

Chaotische Szenen

Das Hinspiel hatte Universidad de Chile mit 1:0 für sich entschieden. Die Unruhen waren in der Halbzeitpause ausgebrochen, als Anhänger der chilenischen Mannschaft begannen, Steine, Stöcke, Flaschen und Sitze auf einen Bereich zu werfen, in dem Heimfans sassen.

Danach schlugen auch die Heimfans auf die Gäste ein und zogen ihnen die Kleidung aus. Ein chilenischer Fan sprang von der Tribüne, um den Angriffen zu entkommen, nachdem er in die Enge getrieben worden war.

Der Fall soll an die Disziplinarkommission des südamerikanischen Verbands weitergeleitet werden.