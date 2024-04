Legende: Die Freude muss raus Xherdan Shaqiri nach seinem Treffer zum 1:0. Reuters/USA TODAY Sports

Nachdem er in der Woche zuvor bei der 0:3-Pleite in Atlanta nur eingewechselt worden war, hat Xherdan Shaqiri 7 Tage später seinen Wert für die Chicago Fire unter Beweis gestellt. Beim 2:1-Erfolg seines Teams gegen Houston war der Basler die grosse Figur.

Shaqiri eröffnete das Spiel nach 10 Minuten mit einem verwandelten Elfmeter und spielte vor dem 2:1 in der 78. Minute einen herrlichen Pass in die Tiefe auf Brian Gutierrez. Nach dem 2. Sieg in 7 Partien klettert Chicago auf den 10. Platz in der Eastern Conference.

Im Westen konnten Roman Bürki und Stefan Frei ihre Tore rein halten. St. Louis und Bürki teilten sich zu Hause gegen Dallas beim 0:0 die Punkte, während Freis Seattle vor heimischem Publikum gegen Montreal einen 5:0-Sieg einfuhr und damit den ersten Saisonsieg feierte.