In der Saisonvorbereitung

Da scheint schon jemand vor dem Saisonstart bestens aufgelegt zu sein: Nicht nur gelang Xherdan Shaqiri mit Chicago Fire gegen Liga-Konkurrent Minnesota United bei einem Vorbereitungsturnier in Kalifornien ein überzeugender 4:0-Sieg, der Schweizer Internationale trumpfte auch noch mit einem äusserst sehenswerten Freistoss-Tor auf.

In der 75. Minute schlenzte Shaqiri den Ball von der Strafraum-Ecke herrlich in den Winkel. Mit Maren Haile-Selassie reihte sich auch noch der zweite Schweizer bei Chicago unter die Torschützen. Er traf in der 81. Minute zum 4:0-Schlussstand.

In der Liga geht es für Chicago am 25. Februar mit einem Auswärtsspiel in Philadelphia los.