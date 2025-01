Ab dem kommenden Spieltag werden die Schiedsrichter per Stadion-Durchsagen in der Bundesliga VAR-Entscheide erklären.

Legende: Erklärungsbedarf Die Schiedsrichter in Deutschland werden dem Publikum künftig VAR-gestützte Entscheidungen erläutern müssen – vorerst testweise. Imago/Fussball-News Saarland

Schiedsrichter erklären die Entscheidungen des Videobeweises in der 1. und 2. Bundesliga künftig per Durchsage direkt den Stadionbesuchern. Dies in zunächst 9 ausgewählten Arenen. Die Testphase nach dem Vorbild des American Football beginnt bereits am kommenden Wochenende.

Die Testphase soll bis Saisonende laufen. Dann wollen die Verantwortlichen die Ergebnisse prüfen. Zur Einführung wird im Stadion ein kurzer Videoclip gezeigt. Darin wird erklärt, dass der Unparteiische zu Wort kommt, wenn er für eine Überprüfung am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung aufgrund des VAR-Hinweises ändert.

Folgt daraus mehr Nachspielzeit?

Der Referee schaltet dann per Knopfdruck sein Headset frei und ist über die Lautsprecher zu hören. Vereinheitlicht soll der Schiri über die betreffende Szene, das Ergebnis und die finale Entscheidung berichten.

Schiedsrichter-Chef Knut Kircher führte aus: «Wir wollen die Zuschauer abholen, die im Stadion sind. Mit Blick auf die Nettospielzeit rechnen wir nur mit wenigen Sekunden – die werden nachgespielt.»