Tritt mit 34 Jahren zurück Toni Kroos (r.).

Ein letztes Highlight, dann ist Schluss: Toni Kroos hängt die Fussballschuhe nach der EM in Deutschland an den Nagel. Der 34-Jährige, der seit 2014 bei Real Madrid unter Vertrag steht, gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» bekannt.

«Ich bin glücklich und stolz, dass ich in meinem Kopf den richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und selbst entscheiden konnte», schrieb der Mittelfeldstratege bei Instagram. Zuvor bestreitet Kroos am 1. Juni noch den Final in der Champions League mit Real gegen den BVB.

DFB-Comeback dank Nagelsmann

Kroos hat für Real über 300 Liga-Spiele absolviert. Mit den Madrilenen wurde er unter anderem 4 Mal Champions-League-Sieger sowie 4 Mal Meister. Davor hat er mit Bayern München ebenfalls grosse Erfolge gefeiert, auch mit den Münchnern gewann er die Champions League.

Bislang kommt Kroos auf 108 Einsätze für Deutschland. Nach der EM 2021 hatte der Weltmeister von 2014 seine DFB-Karriere eigentlich beendet, Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugte ihn vor der Heim-EM vom Comeback.