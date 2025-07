Die Uefa verhängt wegen Verstössen gegen das Financial Fairplay Sanktionen gegen 12 europäische Vereine.

Verstösse gegen Financial Fairplay: Strafen für Chelsea und Barça

Legende: Sein Klub erhält die härteste Sanktion Chelsea-Trainer Enzo Maresca. Imago/Colorsport

Conference-League-Sieger FC Chelsea, Spaniens Meister Barcelona und zehn weitere europäische Vereine sind von der UEFA-Finanzkontrollkammer wegen Verstössen gegen das Financial Fairplay des Kontinentalverbandes mit teils satten Geldstrafen belegt worden. Chelsea muss wegen diverser Vergehen 31 Millionen Euro zahlen, weitere 60 könnten hinzukommen, so die UEFA.

Das von Hansi Flick trainierte Barca liegt bei 15 Millionen, weitere 45 sind auf Bewährung ausgesetzt. Auch der mutmassliche Ligue-1-Zwangsabsteiger Olympique Lyon, Chelseas Premier-League-Rivale Aston Villa, AS Rom, Hajduk Split, der FC Porto, Panathinaikos Athen, Besiktas, FK Bodö/Glimt, FK Sarajevo und Wisla Krakau wurden finanziell sanktioniert.

Barcelona, Chelsea, Lyon, Aston Villa und Split müssen in der kommenden Saison zudem eine Beschränkung bei der Registrierung von Spielern in UEFA-Wettbewerben hinnehmen. Lyon wird von UEFA-Klubwettbewerben 2025/26 ausgeschlossen, sollte der französische Verband den Abstieg des Vereins in die Ligue 2 final bestätigen.