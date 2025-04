Dass eine zweithöchste Spielklasse mehr Fans anzieht als die beste Liga, ist in den meisten Ländern undenkbar. In Deutschland ist dies an gewissen Spieltagen jedoch Tatsache. Die 2. Liga ist eine ähnliche Attraktion wie die Bundesliga selbst. Und sie hält publikumstechnisch auch mit internationalen Spitzenligen mit. So pilgern in dieser Saison im Schnitt mehr Zuschauer in die Stadien der 2. Bundesliga als in jene der spanischen LaLiga und der französischen Ligue 1.

Mit Schalke, Hamburg, Hertha Berlin, Köln, Kaiserslautern und Düsseldorf spielen in Deutschlands zweithöchster Spielklasse 6 Traditionsklubs, die mehr als 40'000 Fans pro Spiel (!) anziehen. Doch nicht nur die Tradition, auch das Level des Fussballs ist laut SRF-Experte Marc Schneider ausschlaggebend für die hohen Publikumszahlen: «Die Liga hat viel Qualität, das wird vielleicht unterschätzt.»

Im Beitrag oben erfahren Sie mehr über die Gründe, weshalb die 2. Bundesliga zu einem Premiumprodukt mit so vielen Zuschauern geworden ist. Die SRF-Experten Peter Knäbel und Schneider erklären, was die Faszination 2. Bundesliga ausmacht und wieso sie sich auch von ihrer Ausrichtung deutlich von der Schweizer Challenge League unterscheidet.