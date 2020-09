Legende: Wechselt nach England Kai Havertz. Getty Images

England: Havertz' Chelsea-Wechsel bestätigt

Der Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zu Chelsea ist fix. Die «Blues» vermeldeten den Transfer am Freitagabend. Havertz wechselt mit einem Fünfjahresvertrag für die geschätzte Ablösesumme von 100 Millionen Euro nach London. Damit wäre Havertz neu der teuerste deutsche Fussballer der Geschichte. Der 21-jährige Offensivspieler war aus dem Team-Quartier der deutschen Nationalmannschaft abgereist. Er wird am Sonntag in der Nations League gegen die Schweiz nicht dabei sein.

Türkei: Moubandje zu Alanyaspor

Aussenverteidiger François Moubandje spielt in der kommenden Saison in der Türkei. Der 30-jährige Romand wurde von Dinamo Zagreb für ein Jahr an Alanyaspor ausgeliehen. Beim kroatischen Meister kam Moubandje, der 21 Länderspiele für die Schweiz bestritt, in der vergangenen Spielzeit nur zu 15 Einsätzen.

Italien: Diaz zu Milan

Real Madrid leiht den offensiven Mittelfeldspieler Brahim Diaz für eine Saison an Milan aus. Der 21-jährige Spanier Diaz stammt aus Malaga und wurde ab 2014 fünf Jahre lang bei Manchester City ausgebildet. Unter Trainer Zinédine Zidane kam er bei Real nicht oft zum Einsatz.