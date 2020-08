Legende: Wird es nicht mehr geben Iker Casillas in Aktion im Dress von Porto. Keystone

Portugal: Casillas gibt endgültigen Rücktritt

15 Monate nach einem Herzinfarkt im Training des FC Porto hat die Goalie-Ikone Iker Casillas das Ende seiner Karriere als Profi-Fussballer verkündet. «Heute ist einer der wichtigsten und zugleich schwersten Tage meiner Karriere: Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen», schrieb der 39-jährige Spanier am Dienstag in den sozialen Netzwerken. Der Weltmeister von 2010 hatte nach dem Infarkt Anfang Mai 2019 kein Spiel mehr bestritten.

Italien: Mihajlovic wieder gesund

Ein Jahr nach Bekanntgabe seiner Leukämie-Erkrankung hat der Trainer des italienischen Erstligisten FC Bologna, Sinisa Mihajlovic, offiziell seine Genesung bekannt gegeben. «Mir geht es gut. Dies zeigen die letzten Untersuchungen. 9 Monate nach der Knochenmark-Transplantation geht es mir wie vor der Erkrankung», sagte der 51-jährige Serbe.

Deutschland: Verstärkung für Fischers Union

Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer hat die Verpflichtung von Robin Knoche bekanntgegeben. Der 28-jährige Verteidiger stösst ablösefrei von Wolfsburg zu den «Eisernen».