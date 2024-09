Per E-Mail teilen

Legende: Hat das Jubeln trotz langer Verletzungspause nicht verlernt Lionel Messi. Getty Images/Megan Briggs

MLS: Messi bei Rückkehr sogleich die grosse Figur

Dreieinhalb Monate hatte Lionel Messi nicht mehr für Inter Miami gespielt. Nach einer Verletzung beim Gewinn der Südamerika-Meisterschaft feierte der Superstar nun eine starke Rückkehr in die MLS. Der argentinische Superstar erzielte beim 3:1-Sieg über Philadelphia Union die ersten beiden Tore und gab zum dritten die Vorlage. Messi hatte sich im Final der Copa America gegen Kolumbien eine Knöchelverletzung zugezogen. Für Miami stand er seit Anfang Juni nicht mehr auf dem Platz. Vor 3 Wochen war er wieder ins Training eingestiegen. Ohne Messi hatte Miami den Einzug in die MLS-Playoffs perfekt gemacht, das Team steht an der Tabellenspitze.